Kaum Fortschritte bei innerafghanischen Friedensgesprächen

Fast zwei Wochen nach dem Abkommen der USA mit den Taliban gibt es in Afghanistan kaum Fortschritte auf dem Weg zu innerafghanischen Gesprächen. Die Gewalt geht im Land unterdessen weiter. Ein Verhandlungsteam der afghanischen Regierung kehrte am Donnerstag aus Katar nach Kabul zurück, wie der Nationale Sicherheitsrat auf Twitter erklärte.

Das Team befand sich seit zwei Wochen in Doha. Man wollte nun eine neue Gruppe in das Golf-Emirat schicken, dem Sitz des politischen Büros der Taliban. Ein Treffen scheint der Ankündigung zufolge noch nicht stattgefunden zu haben.

In Doha hatten die militant-islamistischen Taliban und die USA am 29. Februar ein Abkommen geschlossen, das einen Abzug aller US- und internationalen Truppen aus Afghanistan vorsieht. Im Gegenzug sollen die Taliban mit der afghanischen Regierung Friedensgespräche aufnehmen. Deren Beginn war laut Abkommen eigentlich schon für den 10. März vorgesehen.