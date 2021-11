Kaum Corona-Infektionen in Wiener Alters- und Pflegeheimen

Die vierte Corona-Welle ist in den Wiener Alters- und Pflegeheimen bisher ausgeblieben. Unter den rund 17.000 Bewohnerinnen und Bewohnern gibt es derzeit 24 behördlich bestätigte Infektionen mit SARS-CoV-2, von den rund 9.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind 75 Corona-positiv. Wie aus Daten der Stadt Wien hervorgeht, waren im gesamten November zu keinem Zeitpunkt mehr als 50 Bewohnerinnen und Bewohner bzw. 95 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter infiziert.

Das ist insofern bemerkenswert, als in der zweiten Welle in den Wiener Alters- und Pflegeheimen ein Vielfaches an Infektionszahlen verzeichnet wurde. Der Höchststand an aktiven Fällen war am 15. Dezember 2020 mit 226 auf Seiten der Bewohnerinnen und Bewohner und 445 bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegeben. "Danach sind wir nie wieder in die Nähe dieser Zahlen gekommen", hielt ein Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Dienstag fest.