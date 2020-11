Kaufmann neue Präsidentin des Gemeindeverbands

Im Rahmen des Vorarlberger Gemeindetages haben die 96 Vorarlberger Gemeinden am Montag Dornbirns Bürgermeisterin Andrea Kaufmann als Präsidentin an die Spitze des Vorarlberger Gemeindeverbands gewählt.

Dem Vorarlberger Gemeindeverband gehören alle 96 Kommunen in Vorarlberg an. Vorstand und Präsidium des Gemeindeverbands wurden nach den verschobenen Gemeindewahlen in Vorarlberg nun für die nächsten fünf Jahre gewählt. Coronabedingt ging die Veranstaltung in der Kulturbühne Ambach in kleinerem Rahmen über die Bühne.