Katzian verlangt zusätzliche Mittel für Kurzarbeit

ÖGB-Chef Wolfgang Katzian hat am Mittwoch im Vorfeld des Gipfels der Sozialpartner mit der Regierung mehr Mittel für Kurzarbeit verlangt. Die derzeit beim AMS dafür budgetierten 20 Millionen seien zu wenig. "Nein das geht sich definitiv nicht aus", so Katzian im "Ö1-Morgenjournal". "Es braucht auf jeden Fall zusätzliche Mittel."

Umschichtungen würden dazu führen, dass andere wichtige Maßnahmen im Bereich des Arbeitsmarkts nicht durchgeführt werden könnten, erklärte der ÖGB-Chef. Wie viel es am Ende brauchen werde, sei "schwer abzuschätzen", und zwar weil auch die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise "noch nicht abzuschätzen sind". Derzeit würden alle Maßnahmen, "die in der Pipeline sind", bereits 150 Mio. bereits überschreiten. Die Mittel müssten daher "deutlich höher" ausfallen, als die aktuell budgetierten 20 Mio.

Die Situation sei vergleichbar mit der Finanzmarktkrise von 2008 und 2009. Daher könnte sie auch mit ähnlichen Modellen bekämpft werden, meinte Katzian, der betonte: "Niemand soll an der Krise verdienen, es soll aber anderen geholfen werden."

Für Wirtschaft und Arbeitsmarkt verlangte er ein "gesamtes Paket". Es brauche auch eine Entlastung für die Arbeitnehmer in dieser schwierigen Phase, diese dürften "nicht auf der Strecke bleiben". Etwa gehe es in diesem Zusammenhang auch um die Frage der Entgeltfortzahlung bei Schulschließungen über längere Zeiträume. Es "kann nicht sein", dass eine Alleinerzieherin eine Woche daheimblieben darf und anschließend Urlaub nehmen muss, so Kaztian: "Das werden wir nicht zulassen."