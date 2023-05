Katzian Präsident des Europäischen Gewerkschaftsbundes

Wolfgang Katzian, Chef des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB), ist zum Präsidenten des Europäischen Gewerkschaftsdachverbands (European Trade Union Confederation, ETUC) gewählt worden. Bei dem Votum im Zuge des ETUC-Kongresses in Berlin erhielt Katzian 96,0 Prozent der Stimmen, wie am Freitag bekannt wurde. Andere Kandidaten gab es keine. Katzian folgt dem Franzosen Laurent Berger nach, der das Amt seit 2019 innehatte.

In seiner neuen Funktion will sich der "glühende Europäer" Katzian vor allem für die Vier-Tage-Woche und für eine Ausweitung der Kollektivverträge (KV) in den europäischen Ländern einsetzen. Denn die Einkommenssituation für die Menschen stehe überall im Mittelpunkt. So gebe es in Deutschland eine KV-Abdeckung von 50 Prozent, in Estland seien es gar nur sechs Prozent, während es in Österreich 98 Prozent seien, sagte Katzian im Ö1-Morgenjournal. Das müsse auf europäische Ebene erst erkämpft werden. Katzians Ziel: Europaweit über 80 Prozent.