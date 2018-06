Katzian lässt gewerkschaftliche Kampfmaßnahmen vorbereiten

GPA-Chef Wolfgang Katzian verschärft den Konfrontationskurs mit der Regierung. Anlässlich einer Betriebsrätekonferenz kündigte der baldige ÖGB-Präsident an, dass man in den kommenden Wochen die Beschäftigten über die Vorhaben der Koalition informieren wolle: "Parallel dazu bereiten wir gewerkschaftliche Kampfmaßnahmen vor." Die Bundesregierung arbeite an einem Umbau der Republik, so Katzian.

“Bestehende Errungenschaften der Arbeiterbewegung sollen abgebaut werden. Der Sozialstaat und das Sozialversicherungssystem werden rückgebaut und entdemokratisiert”, so Katzian. Die Arbeitnehmerbewegung solle insgesamt massiv geschwächt werden. Dies sei “ein Angriff auf die gesamte Gewerkschafts- und ArbeitnehmerInnenbewegung in Österreich, der eine entsprechende Antwort erhalten wird”.