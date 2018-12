"Katz und Maus"-Spiel wirft Frage nach Störung auf

Postkartenräuber Peter K. freute sich über „inkompetente“ Profiler, fühlte sich überlegen und belustigt.

Zurechnungsfähig

Dennoch ist Zurechnungsfähigkeit gegeben, so das Gutachten. Umfassende Unreife hin, übertriebene Empfindsamkeit her, Kastner ist sich sicher, dass keine höhergradige Störung vorliegt. „Er wollte seine Lebensgestaltung außerhalb der geltenden Regeln auch aufgrund eines gewissen Erfolgs beibehalten, so die Sachverständige. Der Tiroler war bislang geständig. Am 18. Dezember wird sich zeigen, wie das Gericht den Fall beurteilt.