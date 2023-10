Katholische Weltsynode geht zu Ende

Mit einem großen Gottesdienst im Petersdom in Rom geht am Sonntag nach dreieinhalb Wochen die Weltsynode der katholischen Kirche zu Ende. Die Messe wird von Papst Franziskus geleitet. Die Beratungen über die Abschlusserklärung dauerten am Samstag bis in den Abend. Konkrete Beschlüsse wurden nicht erwartet. Nächstes Jahr gibt es im Oktober wieder ein solches Treffen.

Die Weltsynode gilt als eines der wichtigsten Projekte des Papstes. Unter den etwa 360 Teilnehmern mit Stimmrecht waren erstmals auch katholische Laien, darunter etwa 50 Frauen. Die große Mehrheit besteht jedoch weiter aus Bischöfen. Die meisten Vertreter der deutschen Katholiken erhoffen sich Signale für eine Reformbereitschaft der Kirche. Aus Österreich nehmen Kardinal Christoph Schönborn, Salzburger Erzbischof Franz Lackner teil, im Kreis der eingeladenen - nicht-stimmberechtigten - Expertinnen und theologischen Beraterinnen befindet sich die Linzer Pastoraltheologin Klara-Antonia Csiszar.