Katharina Schmidt ist neue "WZ"-Chefredakteurin

Nun ist es fixiert: Katharina Schmidt ist neue Chefredakteurin der "Wiener Zeitung". Die 40-Jährige war Anfang Jänner von der Geschäftsführung als Spitze für die Redaktion vorgeschlagen worden und wurde nun von der Redaktion durch geheime Wahl als solche bestätigt. Bei der Abstimmung am Mittwoch hat es laut Aussendung keine Gegenstimmen gegeben.

"Wir freuen uns, dass wir mit Schmidt eine erfahrene Journalistin, kompetente Führungskraft und - nicht zuletzt - eine empathische Kollegin als Chefredakteurin bekommen", wurde Michael Ortner stellvertretend für den "WZ"-Redaktionsbeirat zitiert. Schmidt kündigte an, die "WZ" nicht nur als unabhängiges Qualitätsmedium, sondern auch als Raum für Diskurs und Innovation gestalten zu wollen. "Für mich persönlich ist die Bestellung eine große Chance, die 'WZ' mit konstruktivem Journalismus, Integrität, Kreativität und Leidenschaft weiterzuentwickeln und somit auch das Vertrauen in die heimischen Medien zu stärken", so die Neo-Chefredakteurin.