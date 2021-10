Katastrophenschutz: Die Gemeindeeinsatzleitung ist vorbereitet!

Seien es Naturkatastrophen, Ausnahmesituationen verschiedenster Art oder zunehmend auch Cyber-Angriffe – gerade in den letzten Monaten war in den Medien viel über Bedrohungsszenarien zu lesen.

Gerade die Unwetterkatastrophen in Teilen Deutschlands oder Österreichs haben gezeigt, wie schnell man in eine bedrohliche Situation kommen kann. Vorsorge ist ein Gebot der Stunde!

Das Aufgabengebiet der Gemeindeeinsatzleitung (GEL) ist vielfältig, lässt sich aber im Wesentlichen in drei Bereiche aufteilen:

· Die Katastrophenvermeidung und -vorsorge stellen ein wichtiges Instrument und den grundsätzlich besten Schutz dar; Katastrophenschutzpläne werden erarbeitet und laufend an neue Entwicklungen angepasst, es finden regelmäßige Übungen und Schulungen statt. · Sollte es dennoch zum Unvermeidlichen, also zum Ernstfall kommen, nimmt die GEL bei der Katastrophenbewältigung eine zentrale Rolle ein: Sie koordiniert Einsätze wie beispielsweise Versorgung und Evakuierung, arbeitet mit den übergeordneten Stellen wie Bezirkshauptmannschaft oder Land zusammen und informiert die Bevölkerung. · Ist ein Katastrophenfall erfolgt und bewältigt, ist wiederum die Wiederherstellung der Infrastruktur im Gemeindegebiet und die Rückkehr zum Normalbetrieb Aufgabe des auch hierbei federführenden GEL-Teams.

„Vorsicht, Vorausplanung und Vorbereitung sind von zentraler Bedeutung, wenn es darum geht, verschiedensten Katastrophenszenarien zu begegnen und das Wohl der Bevölkerung zu gewährleisten“, so Bürgermeister Dieter Egger: „Ich freue mich, dass wir in Hohenems auf ein so engagiertes Team vertrauen können, das nicht ruht, um diese Sicherheit aller Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten!“