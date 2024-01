Katar spricht mit Hamas über Medikamente für Gaza-Geiseln

Katar führt mit der islamistischen Hamas einem Medienbericht zufolge Gespräche, den im Gazastreifen festgehaltenen israelischen Geiseln lebenswichtige Medikamente zukommen zu lassen. Zugleich mache Katar Fortschritte in Gesprächen mit Israel, mehr Lieferungen an Medikamente für die Zivilbevölkerung des Gazastreifens zu ermöglichen, berichtete die "New York Times" am Donnerstag unter Berufung auf informierte Kreise.

Viele der seit fast 100 Tagen im Gazastreifen festgehaltenen israelischen Geiseln litten an Krankheiten wie Krebs und Diabetes und benötigten regelmäßig Medizin.

Am 7. Oktober hatten Terroristen der Hamas und anderer extremistischer Gruppierungen das schlimmste Massaker in Israels Geschichte angerichtet. Mehr als 1.200 Menschen wurden dabei getötet und etwa 250 als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Israel geht davon aus, dass noch 136 Geiseln in dem Küstengebiet festgehalten werden. 25 davon sind vermutlich nicht mehr am Leben. Angehörige der Geiseln hätten bei einem Treffen mit Katars Ministerpräsidenten und Außenminister Mohammed bin Abdulrahman Al Thani in Doha auf die Notwendigkeit von Medikamenten hingewiesen, berichtete die Zeitung.

Katar ist in der Geisel-Frage ein wichtiger Vermittler zwischen der Hamas und Israel, die nicht direkt miteinander sprechen. Die Gespräche über die medizinische Hilfe seien getrennt von Verhandlungen über die Freilassung weiterer Geiseln, hieß es. Während einer einwöchigen Feuerpause im November waren 105 Geiseln im Gegenzug für 240 palästinensische Häftlinge freigelassen worden. Der Tausch erfolgte nach Vermittlung Katars sowie Ägyptens und der USA.