Katar: Medikamente für Geiseln und Zivilbevölkerung in Gaza

Die für von der islamistischen Hamas verschleppten Geiseln vorgesehenen Medikamente sind nach Angaben des katarischen Außenministeriums im Gazastreifen angekommen. In den vergangenen Stunden seien Medikamente sowie Hilfslieferungen für die Zivilbevölkerung und Geiseln in den abgeriegelten Küstenstreifen gebracht worden, postete Ministeriumssprecher Madshid al-Ansari Mittwochabend auf X. Katar vermittelte zuvor zwischen Israel und der Hamas, um die Lieferung zu ermöglichen.

Nach der Übereinkunft kamen die Hilfsgüter am Mittwoch zunächst in Ägypten an. Diese wurden Medienberichten zufolge später an den israelischen Grenzübergang Kerem Shalom zur Kontrolle gebracht. Danach konnten sie wieder zurück nach Ägypten und letztlich nach Gaza gebracht werden. Ob die Geiseln wirklich Medikamente erhalten werden oder in welchem Ausmaß, war zunächst unklar.