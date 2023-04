Katalogpräsentation "Gottfried Bechtold, G. Bechtold 22 Signatur"

Bregenz (BRK) – Anlässlich des Kunst-Projekts „Taurus-Signatur 22“ von Gottfried Bechtold im öffentlichen Raum in Bregenz und im Magazin 4 ist der Katalog „Gottfried Bechtold, G. Bechtold 22, Signatur“ erschienen.

Der neue Katalog konzentriert sich auf die Trilogie der Signaturprojekte von Gottfried Bechtold ab 2002 bis 2022, einem der wichtigsten österreichischen Bildhauer und Konzeptkünstler.

Projekt „Taurus-Signatur 22“

In der dokumentarisch ausgerichteten Ausstellung im Magazin 4, die vom 19. Juli bis zum 2. Oktober 2022 zu sehen war, wurde das umfassende Projekt zum ersten Mal in seiner Ganzheit präsentiert. Die Ausstellung hat die Signaturtrilogie im Kontext seiner verschiedenen Projekte diskutiert und damit die Kontinuität und Entwicklung seiner Auseinandersetzung mit zentralen Themen unserer Zeit wie u. a. der Autorenschaft, Aneignung und Mobilität behandelt. Auf dem Vordach des Magazin 4 war der Cadillac Coupe DeVille, Baujahr 1966, 2017 original signiert mit „G. Bechtold“, zu sehen, und auf einer prominenten Hausfassade am Sparkassenplatz wurde das 3 x 1,5 Meter große Objekt – die Signatur zu TAURUS – als Teil der Ausstellung angebracht.

Im Zentrum des Projektes „Taurus-Signatur 22“ steht die „Taurus-Lokomotive“, die – von Bechtold schwarz foliert und mit seiner Unterschrift versehen – auf unbestimmte Zeit durch das europäische Schienennetz fährt.

„Taurus-Signatur 22“ stellt den Abschluss der Signatur-Trilogie von Gottfried Bechtold dar, in der sich der Künstler mit dem Konzept des Ready Made auseinandersetzt. Wie schon bei seinen früheren Signaturprojekten 2002 und 2015, bei denen Bechtold seine Unterschrift auf die monumentale Silvretta-Staumauer „Signatur 02“ oder in ein Schneefeld in Lech „Signatur 15“ setzte, hinterfragt er mit seiner „TAURUS Signatur 22“ die Beziehung zwischen Objekt und Autorenschaft.

Mit seinem Signaturprojekt hinterfragt Gottfried Bechtold die Autorenschaft in einer Zeit der Egokultur. „Prinzipiell geht es mir bei den Signaturen um die Hinterfragung der Autorenschaft. In einer Zeit der überschäumenden Selfie- und Egokultur will ich insofern eine Paradoxie erzeugen, als meine Signatur dem von mir signierten Sujet diametral gegenübersteht“, sagt Gottfried Bechtold.

Bürgermeister Michael Ritsch: „Das Projekt „Taurus-Signatur 22“ von Gottfried Bechtold war ein spannendes Zusammenspiel verschiedener Arbeiten, die nicht nur im Magazin 4, sondern auch im öffentlichen Raum – teils immer noch – zu bewundern sind. Es freut mich sehr, dass der Kulturservice nun einen Katalog herausgibt, der die Arbeiten der Signatur-Projekte von Gottfried Bechtold zusammenfassend darstellt.“

„An einem Steinmetz-Hof aufgewachsen, hat sich Gottfried Bechtold immer für schwere Dinge, deren Stillstand und Bewegung interessiert. Mit der 88 Tonnen schweren von ihm signierten Taurus setzt er Stillstand und Bewegung als mobiles Kunstwerk in und durch ganz Europa um. Dass Bregenz für das Projekt ‚Taurus 22‘ Ausgangspunkt sein durfte, eine Signatur auf dem ‚H. Boss Haus‘ mitten in Bregenz verewigt ist und eine Ausstellung im Magazin 4 den Abschluss der Signatur-Trilogie dokumentierte, dafür sind wir Gottfried Bechtold dankbar, weil er damit Bregenz auch als einen Mittelpunkt von Kunst und Kultur signiert. Der Katalog ‚Gottfried Bechtold, G. Bechtold 22, Signatur‘ ist somit auch ein historisches Dokument,“ so Michael Rauth, Stadtrat für Kultur.

Katalog zum Projekt „Taurus-Signatur 22“