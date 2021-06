Katalanische Unabhängigkeitsanhänger sind frei

Neun katalanische Unabhängigkeitsbefürworter sind nach gut drei Jahren Haft wieder auf freiem Fuß. Sie wurden bei ihrer Freilassung aus einem Gefängnis am Mittwoch von ihren Anhängern bejubelt. Die neun von der spanischen Regierung begnadigten Separatisten verkündeten bei ihrer Haftentlassung eine Fortsetzung des Kampfes um die Unabhängigkeit der Konfliktregion. Die linke Minderheitsregierung hatte die Begnadigungen ungeachtet aller Kritik der Opposition erlassen.

"Wir werden draußen für die Freiheit, die Amnestie, die Selbstbestimmung und die Republik arbeiten", rief etwa der frühere katalanische Außenminister Raul Romeva am Mittwoch unter dem Jubel von Hunderten Anhängern. Vor dem Gefängnis von Lledoners nahe Barcelona wurden die Begnadigten auch vom Regionalpräsidenten Pere Aragonès begrüßt. Der Separatist forderte von der Zentralregierung in Madrid Grünes Licht für ein legales Unabhängigkeitsreferendum.

"Es gibt keinen besseren Moment, um uns wieder zu einen", schrieb Sánchez in einem Kommentar in der Zeitung "El Pais" (Mittwochsausgabe). Jetzt könne ein neues Kapitel aufgeschlagen werden. "Ohne Spanien wird Katalonien weder europäisch noch wohlhabend noch plural sein", fügte er hinzu.

Die spanische Botschafterin in Wien, Cristina Fraile, sieht keine schnelle Lösung im Katalonien-Konflikt. "Es braucht Zeit, um die Wunden zu heilen", sagte Fraile am Mittwoch im Gespräch mit Mitgliedern der Vereinigung der Europajournalisten (AEJ) in Wien. Die Lösung werde es somit "nicht in den nächsten zwei Jahren" geben.