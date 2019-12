Kassenreform: ÖGB und AK enttäuscht über VfGH-Bestätigung

Gewerkschaft und Arbeiterkammer haben am Montag ihre Enttäuschung über die Bestätigung der türkis-blauen Sozialversicherungsreform durch den Verfassungsgerichtshof (VfGH) bekräftigt. In einer Pressekonferenz sahen Vertreter beider Organisationen nun die Politik gefordert. Die nächste Bundesregierung solle die Zusammenlegung neu aufsetzen.

Es brauche eine "Rückgabe der ÖGK", also der aus den neun Gebietskrankenkassen entstehenden neuen Österreichischen Gesundheitskasse, "an die Versicherten", wurde in einem Papier gefordert. Arbeiterkammer-Direktor Christoph Klein kritisierte, dass Beamte oder Selbstständige über ihre eigenen Versicherungen verfügten, in die ihnen niemand hineinregiere, die Arbeitnehmer aber nicht mehr.

Reischl forderte, dass die Arbeitnehmer nun in die Gesetzesreparatur eingebunden werden sollten. Sie verlangte aber auch eine echte Leistungsharmonisierung für alle Versicherten, also unter Einbindung von Beamten, Eisenbahnern, Selbstständigen und Bauern, und einen Risikostrukturausgleich über alle Kassen hinweg.

Jetzt seien es nur die ÖGK-Versicherten, die für Mindestsicherungsbezieher, Arbeitslose oder Asylwerber die Lasten mittragen, erläuterte Andreas Huss, ehemals Salzburger Kassenobmann und nun Arbeitnehmer-Vertreter in der neuen Kassenstruktur. Eine Leistungsharmonisierung nach oben sah er in weiter Ferne. Es drohe, dass Beamte in der Luxus-, Unternehmer und Bauern in der Business- und Arbeitnehmer in der Holzklasse unterwegs seien.