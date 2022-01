Kasseler Bürgerpreis für Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy

Die Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy erhält den Kasseler Bürgerpreis "Das Glas der Vernunft". Sie werde die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung im Oktober entgegennehmen, teilte die Gesellschaft der Freunde und Förderer des Bürgerpreises am Donnerstag mit. Savoy ist Leiterin des Fachgebiets Kunstgeschichte der Moderne an der Technischen Universität Berlin. Das "Time Magazine" zählte sie zu den 100 einflussreichsten Menschen des Jahres 2021.

Savoy habe gegen erhebliche Widerstände den Finger in die Wunde des oft verschwiegenen oder verharmlosten Kunstraubs in der Kolonialzeit gelegt und als Wissenschafterin eine Diskussion geprägt, die den Umgang der Museen, auch der in Deutschland, mit ihren Beständen aus der Kolonialzeit verändern werde. Sie bringe damit ein überfälliges Umdenken im Umgang mit den eigenen kolonialen Geschichten maßgeblich voran.