Kasse will mehr Geld und Mitsprache in ambulanter Versorgung

Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) will künftiger weniger für die Spitalsfinanzierung bezahlen oder aber vom Bund mehr Geld für die ambulante und extramurale Versorgung erhalten. Mit dieser Forderung geht die ÖGK in die aktuellen Verhandlungen zum Finanzausgleich. Generaldirektor Bernhard Wurzer hofft, dann auch den lange erwarteten einheitlich honorierten Gesamtvertrag mit den Ärzten finanzieren zu können.

Die Medizin werde flexibler und ambulanter, so die These Wurzers. Die Frequenzen im niedergelassenen Bereich der ärztlichen Versorgung steigen stark an, seit 2017 haben die Vertragsärzte der ÖGK um 9,3 Prozent Fälle mehr bearbeitet. In den Spitalsambulanzen sanken sie gleichzeitig um 5,2 Prozent. Und: Die Belagstage in die Fondskrankenanstalten pro 1.000 Einwohner gingen von 2013 bis 2021 um 22,9 Prozent zurück. Daher seien zusätzliche Kassenplanstellen und leistungsstarke ambulante Strukturen notwendig.