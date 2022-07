Kasper unterzeichnet bei Detroit NHL-Einstiegsvertrag

Nicht einmal eine Woche nach dem NHL-Draft hat Österreichs Eishockey-Jungstar Marco Kasper bei den Detroit Red Wings auch schon einen Vertrag unterzeichnet. Der "Entry Level Contract" geht über drei Jahre und ist pro Saison mit 950.000 Dollar dotiert. Kasper war in der vergangenen Woche beim Draft in der ersten Runde auf Position acht von Detroit gedraftet worden, nur Thomas Vanek 2003 als Nummer fünf war als Österreicher höher gezogen worden.

Sicherheit hat Kasper durch die Vertragsunterzeichnung aber keine, in der kommenden Saison für den Traditionsclub in der NHL zu spielen. Der frühe Termin der Unterschriftsleistung kann freilich als gutes Zeichen ausgelegt werden. Der nun von ihm unterschriebene Kontrakt ist ein typischer Standard-Vertrag für junge Spieler. Automatisch in Kraft tritt der Vertrag, wenn Kasper sein zehntes NHL-Spiel für die Red Wings spielt. Ist das nicht der Fall, verlängert sich die Gültigkeit des Papiers aufgrund des Alters Kaspers von erst 18 Jahren automatisch um ein Jahr bis zur Saison 2025/26.