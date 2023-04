Kasper-Debüt in NHL bei Sieg von Detroit

Marco Kasper hat am Sonntag sein Debüt in der National Hockey League gefeiert. Sechs Tage vor seinem 19. Geburtstag kam der Kärntner beim 5:2-Auswärtssieg der Detroit Red Wings bei den Toronto Maple Leafs zu seinem ersten Einsatz in der stärksten Eishockeyliga der Welt. Kasper wurde von Cheftrainer Derek Lalonde als Center mit den Flügeln Andrew Copp und Lucas Raymond eingesetzt und erhielt 14:59 Minuten Eiszeit.

Kapitän Dylan Larkin mit einem Hattrick zum 3:1 (20.), 4:2 (51.) und 5:2 (58./EN) und Torhüter Alex Nedeljkovic, der 42 Torschüsse abwehrte, waren vor 18.675 Zuschauer in der Scotiabank Arena die Matchwinner für die Gäste.

Kasper war im NHL-Draft 2022 von den Red Wings an Nummer acht gewählt und an den schwedischen Topclub Rögle verliehen worden. Nach dem Aus im Viertelfinale der schwedischen Liga SHL am Sonntag vor einer Woche war der Stürmer von den Red Wings nach Nordamerika beordert worden. Am Freitag in Winnipeg war der Sohn des ehemaligen ÖEHV-Teamverteidigers Peter Kasper wegen einer leichten Verletzung noch nicht zum Einsatz gekommen, am Sonntag durfte er nun den nächsten Höhepunkt seiner steilen Karriere erleben.

Kasper ist der neunte Österreicher nach Reinhard Divis, Christoph Brandner, Thomas Pöck, Thomas Vanek, Andreas Nödl, Michael Grabner, Michael Raffl und Marco Rossi, der in der NHL zum Einsatz gekommen ist, und der mit Abstand jüngste Debütant. Marco Rossi war bei seinem ersten NHL-Spiel am 6. Jänner 2022 etwas mehr als 20 Jahre und drei Monate alt.

Für Detroit geht es am Dienstag in Montreal weiter. Die Red Wings haben noch sechs Spiele im NHL-Grunddurchgang zu absolvieren und nur noch theoretische Chancen auf den Aufstieg ins Play-off.