Karriereschmiede im Bauwesen

Seit 1999 bieten Ingenium Education und Studienzentrum Weiz in Österreich berufsbegleitende Studiengänge an.

Seit 2008 ist die HTL Rankweil Unterrichtsort des Diplomstudienganges Bauingenieurwesen (Abschluss Dipl.-Ing. (FH)), ein Studium der renommierten deutschen Hochschule „HTWK Leipzig“ (Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur), das von Ingenium Education in Vorarlberg organisiert wird. Ab März startet ein neuer Durchgang, speziell für praxiserfahrene HTL-Absolventen(-inn)en aus dem Bauwesen. Den HTL-Absolventen(-inn)en werden aufgrund der an der HTL und in der Praxis erworbenen Kompetenzen bis zu 3 Theorie- und ein Praxissemester anerkannt, wodurch sich das Studium auf 4 Studiensemester verkürzt. Eingeschrieben sind die Studierenden an der Hochschule in Leipzig, unterrichtet wird an der HTL Rankweil (6-7-mal pro Semester am Freitag/Samstag), gelernt wird im Fernstudium und einmal pro Semester findet eine Blockwoche in Leipzig statt. Organisiert wird das privat finanzierte Studium durch den österreichischen Bildungsträger Ingenium Education, der auch als Ansprechstelle für Interessierte und Studierende fungiert.