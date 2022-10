Karriere mit Lehre: Jetzt bei der Wiener Städtischen

Die Wiener Städtische zählt zu den größten Lehrlingsausbildnern in der Versicherungsbranche und bietet jungen Menschen im Alter von 17 bis 20 Jahren eine spannende, praxisorientierte Ausbildung.

Mit dem „Check die Lehre“-Jobgame hebt die Wiener Städtische die Lehrstellensuche auf ein neues Level und unterstützt Jugendliche dabei, den passenden Job zu finden. Das interaktive Spiel bietet alle Informationen zum Unternehmen und zum Berufsbild. In drei Missionen können Interessenten ihre fachliche Kompetenz, Lernbereitschaft und Kundenorientierung austesten und sich als Versicherungs­berater ausprobieren. „Die Nachwuchsförderung liegt uns sehr am Herzen. Mit dem innovativen und unterhaltsamen Spiel wollen wir noch mehr Jugendliche für den Job begeis­tern“, so Landesdirektor Meier. Wer im Spiel genug Punkte sammelt, gelangt direkt zur Online-Bewerbung. Das „Check die Lehre“-Jobgame ist online erreichbar: Einfach QR-Code am Ende scannen.