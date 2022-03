Karriere machen bei der Wiener Städtischen

Die Wiener Städtische zählt nicht nur zu den führenden Versicherungsunternehmen in Vorarlberg, sondern ist auch ein attraktiver Arbeitgeber: spannende, abwechslungsreiche Tätigkeiten, gute Aufstiegschancen und zahlreiche Benefits sind nur ein paar Argumente, die für eine Karriere im Unternehmen sprechen.

Das Sicherheitsbedürfnis der Menschen steigt. Diese Entwicklung hat die Corona-Pandemie zusätzlich verstärkt. Ob in Gesundheitsfragen, wenn es um die richtige Altersvorsorge geht oder um die Absicherung des eigenen Besitzes: Die Vorarlberger(innen) möchten sich umfassend abgesichert wissen. Dadurch steigt der Bedarf an kompetenten Versicherungsberater(inne)n. Die Wiener Städtische sucht in Vorarlberg Personen, die ihre Karriere im Unternehmen starten möchten.