Karriere im Wachstumsmarkt

Die Logistikbranche in Vorarlberg wächst und dennoch leiden die Firmen unter Fachkräftemangel.

Auf der Straße, auf den Schienen, zu Wasser und in der Luft werden täglich tonnenweise Güter und Waren transportiert. Aus China, aus den USA, aus dem europäischen Ausland – von überall her beziehen wir heute unsere Einkäufe. Bis zum Jahr 2050 wird eine Vervierfachung des internationalen Frachtvolumens erwartet. Dies bedeutet vor allem für den Logistikmarkt ein erhebliches Wachstum und für die Arbeitnehmer vermehrt Karrierechancen.

Disponenten, Lageristen, Zolldeklaranten, Kraftfahrer, Speditions- und Betriebslogistikkaufleute, Supply-Chain-Manager und viele weitere sind Berufe in der Logistik. Dabei müssen die Abteilungen Einkauf, Produktion, Verteilung sowie Lagerung und Transport zusammenspielen, um den Anforderungen des Markts gerecht zu werden.

Der Personalbedarf wird also weiter wachsen und die Karrieremöglichkeiten bis weit über die nationalen Grenzen hinausgehen. Auch im Ländle gibt es viele Möglichkeiten.

Topausbildung in Österreich

Der Logistikbereich bietet attraktive Berufsziele, die Ausbildungsmöglichkeiten in Österreich sind auf höchstem Level. Es gibt Ausbildungen im Bereich der Spedition und Betriebslogistik ebenso wie Lehrgänge an den Fachhochschulen und Universitäten. All dies ist eine gute Basis für eine aufstrebende Karriere. Mit Motivation zur Weiterentwicklung stehen verschiedene Karrieremöglichkeiten offen. Derzeit sind im Logistikbereich mehr als 250 Stellen offen. Fünf Lehrstellen als Betriebslogistikkaufmann/-frau sind unbesetzt (Stand: Juli 2018, Quelle AMS).