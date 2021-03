Karrenseilbahn vom 8. bis 10. März außer Betrieb

Die Zeit vor der möglichen Öffnung des Panoramarestaurants wird genutzt, um die restlichen Wartungsarbeiten durchzuführen und Änderungen im Kassabereich vorzunehmen.

Der vorgezogene Zugseiltausch wurde früher als ursprünglich geplant durchgeführt, damit die Karrenseilbahn im Falle einer Lockerung der Covid-Maßnahmen den Betrieb hochfahren kann. Jedoch konnte der Umbau des Kassasystems nicht so kurzfristig vorgezogen werden. Dieser Umbau und weitere Wartungsarbeiten werden nun wie geplant vom Montag, 8. März bis inklusive Mittwoch, 10. März durchgeführt. Mit der Umstellung am Karren sind dann alle Betriebe der Seilbahn AG (Bödele, Heumöserlift, Karren) mit demselben System ausgerüstet wodurch sich Synergien ergeben. Ab Donnerstag, 11. März ist die Seilbahn täglich wieder von 10 bis 19 Uhr in Betrieb.