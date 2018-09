Karrenlauf wurde wieder zum großen Lauf-Fest

Jakob Mayer sicherte sich wieder den Titel als Karrenlauf-Sieger.

Dornbirn. Pünktlich zum Start des 15. Karrenlaufs, zeigte sich das (Lauf)-Wetter von der besten Seite. „Bis auf letztes Jahr, hatten wir immer optimale Bedingungen“, freute sich SC Gütle-Obmann Stefan Tschirf. Und so war auch heuer alles angerichtet für ein perfektes Sportfest. 79 Läufer gingen dieses Jahr wieder an den Start, um sich „Dornbirns Hausberg“ zu stellen. Und wie immer setzte der Karrenlauf neben sportlichen Rekorden, auch Maßstäbe, wenn es ums Alter der ambitionierten Läufer ging. So ließ es sich der 83-jährige Franz Puckel nicht nehmen, als ältester Teilnehmer den Karren im Sprint zu bezwingen. Ehrensache, ist er doch auch Chef des Österreichischen Berglauf-Cups. Bei den Frauen sorgte die 74-Jährige Irina Spira als älteste Teilnehmerin für Furore. Sie feierte beim Karrenlauf ihre Premiere, obwohl Bergrennen zu den Hobbys der agilen Dame zählen.