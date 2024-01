Karneval in Venedig heuer im Zeichen Marco Polos

Der Karneval in Venedig ist dieses Jahr dem legendären Reisenden Marco Polo (1254-1324) gewidmet, der vor 700 Jahren verstorben ist. "Auf dem Weg in den Orient... die erstaunliche Reise von Marco Polo" ist der Titel der Faschingsveranstaltungen, die vom 27. Jänner bis zum 13. Februar zehntausende Touristen in die Lagunenstadt locken werden. Der Karneval wird das gesamte Stadtgebiet von Venedig mit Shows, Veranstaltungen, Musik und Kunst beleben.

Im Mittelpunkt stehen die wichtigsten Etappen von Marco Polos Leben sowie seine Ankunft am Hof des Großkhans in China. Die Ausgabe 2024 des Karnevals von Venedig steht erneut unter der Regie Massimo Checchettos, dem künstlerischen Leiter und Bühnenbildner des venezianischen Opernhauses La Fenice. Er wird die Lagunenstadt in ein Fantasieland verwandeln, in dem die Zivilisationen und Kulturen, denen Marco Polo begegnete, lebendig werden.

"Marco Polo ist ein Held seiner Zeit, der das außerordentliche Glück hatte, unglaubliche Menschen und Kulturen kennenzulernen, wie es nur wenige zu seiner Zeit hatten. Er reiste auf dem Landweg zu unbekannten Orten und kehrte auf dem Seeweg nach Venedig zurück, wobei er eine unglaubliche Menge an Informationen sammelte", kommentierte Checchetto bei der Vorstellung des Karnevalprogramms am Samstag.

"Der Karneval bietet die Gelegenheit, in die Geschichte des jungen Venezianers Marco Polo einzutauchen, die sich zwischen Realität und Fantasie entfaltet und eine faszinierende Erzählung darstellt, die uns auch heute noch fesselt", so Bürgermeister Luigi Brugnaro.

Das erste Karneval-Wochenende in Venedig steht wieder einmal ganz im Zeichen des Wassers. Am 28. Jänner wird eine Parade der traditionellen Boote offiziell die Feierlichkeiten eröffnen. Geschmückte Boote und Ruderer in traditionellen Kostümen werden den Canal Grande von der Punta della Dogana in Richtung Rialto befahren und vom legendären Schiff "Pantegana" angeführt werden.