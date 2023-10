Karner will härtere Strafen nach Fahnen-Vorfällen

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hat sich für härtere Strafen gegen Personen ausgesprochen, die als Zeichen des Protests Symbole verbrennen. Es wäre "in Teilbereichen wünschenswert, dass es härtere Strafen gäbe, wenn Symbole verbrannt werden", sagte Karner am Mittwoch im Ö1-Morgenjournal. "Ich denke, dass es da auch zu Änderungen kommen wird", verwies Karner auf entsprechende Gespräche mit dem Justizministerium.

Keinen Fehler in diesem Zusammenhang wollte Karner im Fall des Wiener Stadttempels einräumen, der während eines Fahnenvorfalls nicht bewacht war. Er verwies vielmehr darauf, dass es seit Jahren einen intensiven Kontakt zwischen den Sicherheitsbehörden und der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) gebe, die "eng abgestimmt" agierten. Daher sei nun "Objektschutz rund um die Uhr" vereinbart worden. Die NEOS sehen dagegen Karners Strafverschärfungs-Vorstoß als "genauso durchschaubar wie einfallslos" und ein Abschieben der Verantwortung. "Wir sind immer bereit, Gesetzeslücken zu schließen, wenn es tatsächlich welche gibt", so deren Sprecherin für Inneres, Stephanie Krisper. "Wenn in Österreich trotz Terrorwarnstufe unbehelligt israelische Flaggen von Synagogen gerissen werden können, liegt das aber weder in der Verantwortung der Justiz, noch in der des Gesetzgebers."