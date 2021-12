Karl-Heinz Grasser fordert wieder schriftliches Urteil ein

Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser, der vor einem Jahr nicht rechtskräftig zu acht Jahren Haft verurteilt wurde, urgiert einmal mehr die schriftliche Ausfertigung seines Urteils. Er brachte ein zweites Mal einen Fristsetzungsantrag ein, berichten "Standard" und "Kurier" (Freitagsausgaben). Der erste Antrag vom September des heurigen Jahres wurde vom Oberlandesgericht (OLG) Wien abgelehnt.

"Vor 2024 wird der Fall nicht ausjudiziert sein. 2009 hat das Verfahren begonnen (...). Wenn ich dann auch noch möglicherweise ins Gefängnis gehen muss, dann dauert die Causa 20 Jahre, solange sind in Österreich nicht einmal Mörder mit dem Verbrechen aus strafrechtlicher Sicht beschäftigt. Ich kenne kein Verfahren in Europa, das länger gedauert hat", beschwert sich Grasser.

Die mündliche Urteilsverkündung im Grasser-Prozess erfolgte am 4. Dezember 2020. Der Strafprozess begann am 12. Dezember 2017. Angeklagt war Korruption in der Causa Bundeswohnungs-Privatisierung (Buwog u.a.) und in der Causa Linzer Terminal Tower. Dazu kamen noch im Laufe des Verfahrens weitere Anklagen, die das Verfahren noch länger und aufwändiger machten. Durch die Corona-Pandemie kam es im Jahr 2020 zu einer längeren Unterbrechung des Strafprozesses.