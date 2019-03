Karl Habsburg zum Gedenkjahr für Maximilian I. in Wels

Zum Auftakt des Gedenkjahres für Kaiser Maximilian I., der vor 500 Jahren in der Burg Wels starb, hat das heutige Familienoberhaupt Karl Habsburg am Mittwoch der gleichnamigen oberösterreichischen Stadt einen Besuch abgestattet. Zuerst eröffnete er den im Schloss Lichtenegg restaurierten Sisi-Pavillon, danach die Sonderausstellung "Maximilian I.: Kaiser - Reformer - Mensch" im Museum Wels-Burg.

So eröffnete der Gast zuerst den restaurierten Sisi-Pavillon – benannt nach Kaisern Elisabeth, die in Lichtenegg öfters ihre Tochter Marie Valerie besuchte. In vier Jahren wurde der mehr oder weniger eingestürzte Gartenpavillon für 230.000 Euro wiederhergestellt. Er soll, so der Bürgermeister, öffentlich zugänglich werden und für Veranstaltungen zu mieten sein.