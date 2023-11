Karina Sainz Borgo gewinnt Jan-Michalski-Preis

Die Venezolanerin Karina Sainz Borgo ist die Gewinnerin des hoch dotierten Schweizer Jan-Michalski-Literaturpreises 2023. Sie wird für ihren Roman "El Tercer País" (2021) ausgezeichnet, der unter dem Titel "Das dritte Land" im vergangenen Februar auf Deutsch erschienen ist. Sainz Borgo hat die mit 50.000 Franken (51.840 Euro) und einem Kunstwerk dotierte Auszeichnung am Mittwoch in Montricher entgegengenommen.

"El Tercer País" erzählt die Geschichte "einer unerwarteten Freundschaft zwischen zwei Frauen, die an der Grenze zweier Welten aufeinandertreffen", heißt es in einer Aussendung vom Mittwoch. Der Roman spielt "am Rande eines unentschiedenen Landes", das an Lateinamerika erinnert. Die eine der Frauen ist auf der Flucht, die ihre siebenmonatigen Zwillinge nicht überleben. Die andere unterhält einen illegalen Friedhof, eben jenes dritte Land.