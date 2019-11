Karikaturmuseum zeigt Werkschau von Bruno Haberzettl

Im Karikaturmuseum Krems ist am Samstagvormittag die Ausstellung "Bruno Haberzettl. Karikaturen aus 25 Jahren Krone bunt" durch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) eröffnet worden. Die erste umfassende Personale des Karikaturisten von Österreichs auflagenstärkster Zeitung zeigt rund 230 Originalwerke aus dem Privatbesitz des Künstlers sowie aus den Landessammlungen Niederösterreich.

Auch Landeshauptfrau Mikl-Leitner würdigte das Schaffen Haberzettls, der es immer schaffe, "den Finger in die Wunden zu legen". Sie selbst erlebe sich immer wieder als Objekt der Karikatur und nehme es mit Gelassenheit: "Wenn man in die Politik geht, muss man wissen, dass man zum Beuteschema der Karikaturisten zählt." Manchmal liefere das durchaus auch Anregungen zur Selbstreflexion, so etwa, als Haberzettl "treffend meine Speckfalten gezeichnet" habe.