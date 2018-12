Karikaturist Gerhard Haderer bekommt 2019 "Göttinger Elch"

Der österreichische Karikaturist Gerhard Haderer erhält im kommenden Jahr den Satirepreis "Göttinger Elch". Der Oberösterreicher sei "einer der ganz Großen der satirischen Kunst", teilte die Stadt Göttingen am Donnerstag mit. Haderer fungiere seit mehr als 30 Jahren als Chronist unserer Geschichte mit all ihren Widrigkeiten und Skandalen.

Er halte “der Gesellschaft einen Spiegel vor, entlarvt Missstände und Übeltäter und schafft aus ernstem Zorn hohe komische Kunst”. Laut der Jury entstellt Haderer “mit handwerklicher Akkuratesse, Liebe zum überraschenden Detail und geradezu fotorealistischer Perfektion die Wirklichkeit zur Wahrheit” und “wandelt die Zumutungen der Realität um in die Anmutungen der Kunst. Wer so vollendet und vollkommen hadert, wird am Ende zum Tier und muss zum Elch werden, ja: zum Göttinger Elch!”.