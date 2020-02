Karfreitag - Chalupka verwundert über Kultusministerin Raab

"Verwundert" über Äußerungen von Kultusministerin Susanne Raab (ÖVP) zum Thema Karfreitag hat sich der evangelisch-lutherische Bischof Michael Chalupka gezeigt. Raab hatte einen Dialog mit den Religionsgemeinschaften angekündigt, gleichzeitig aber die Karfreitagsregelung mit dem persönlichen Feiertag, der aus dem Urlaubskontingent genommen werden muss, bekräftigt.

Chalupka begrüßte am Donnerstag in einer Aussendung zwar die Dialogbereitschaft, zeigte sich jedoch "verwundert", dass die Ministerin der Evangelischen Kirche noch vor Beginn des Dialoges ausrichte, nicht über die Karfreitagsregelung reden zu wollen. Wenn einem das Kreuz ganz wichtig sei, wie Raab unterstrichen habe, dann dürfe auch der Karfreitag als jener Tag, an dem die Christenheit der Zerbrechlichkeit des Menschen gedenkt, nicht zur Privatsache erklärt werden, sagte der evangelische Bischof.