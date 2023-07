Karel Gotts Stimme kehrt dank Künstlicher Intelligenz zurück

Die legendäre Stimme des verstorbenen Schlagersängers Karel Gott kehrt zurück: Mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) ahmt der tschechische öffentlich-rechtliche Rundfunk Cesky rozhlas den samtenen Klang des "Sinatra des Ostens" nach. Zum Einsatz kommt die Stimme in einer Lesung aus der postum erschienenen Autobiografie Karel Gotts mit dem übersetzten Titel "Mein Weg zum Glück", wie der Sender am Donnerstag bekanntgab.

"Ich empfinde eine gewisse Anspannung, denn Karel hat Hunderttausende, vielleicht sogar Millionen Fans in diesem Land - und jeder wird das Ergebnis irgendwie bewerten", sagte der Programmdirektor des Senders, Ondrej Novacek. Die erste Folge wird am Freitag ausgestrahlt. Der 2019 verstorbene Karel Gott wäre an diesem Tag 84 Jahre alt geworden. Der Sänger von Hits wie "Babicka" und "Biene Maja" verkaufte im Laufe seiner langen Karriere Schätzungen zufolge mehr als 50 Millionen Tonträger.