Kardinal reaktivierte persönlich Strom in besetztem Gebäude

Der Almosenmeister des Papstes, der polnische Kardinal Konrad Krajewski, hat mit einer Initiative zugunsten der Einwohner eines ohne Genehmigung besetzten Gebäudes in Rom für Aufsehen gesorgt. Krajewski reaktivierte persönlich die Stromversorgung im Gebäude, die wegen ungezahlter Stromrechnungen abgedreht worden war.

Kajewski besuchte am Samstag die rund 400 Bewohner des Gebäudes, das die Gemeinde Rom räumen will, und brachte den Kindern Spielsachen. Da das Gebäude und die besetzten Wohnungen seit drei Tagen ohne Strom sind, weil bei der städtischen Energiegesellschaft Schulden in der Größenordnung von 300.000 Euro angesammelt wurden, reaktivierte Krajewski selbstständig die Stromversorgung.