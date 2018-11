Behörden bestätigten Zuverlässigkeit von BVT-Security

Um die Verantwortung für einen rechtsextremen Security im BVT-U-Ausschuss ist ein Ping-Pong-Spiel entbrannt. Der Mann soll angeblich in Kontakt mit dem Neonazi Küssel stehen. Die Parlamentsdirektion entgegnete auf eine Stellungnahme des Innenministeriums, dass die Sicherheitsbehörden die Zuverlässigkeit des Mannes, der für ein privates Security-Unternehmen gearbeitet hatte, bestätigt hätten.

ÖVP-Fraktionsführer Werner Amon zeigte sich am Samstag entsetzt über Medienberichte, wonach ein rechtsextremer Security mit Kontakt zum Neonazi Gottfried Küssel im BVT-U-Ausschuss gearbeitet hat. Es müsse das System der Sicherheitsüberprüfung hinterfragt werden, meinte Amon. “Personen mit rechtsradikaler Gesinnung und Kontakt zu verurteilten Wiederbetätigern haben in sensiblen Bereichen des Parlaments nichts verloren”, betonte Amon in einer Stellungnahme gegenüber der APA.

Für die SPÖ verlangte Jan Krainer volle Aufklärung und forderte eine Überprüfung des politischen Netzwerks und der Kontakte des Mitarbeiters der Firma. Es sei auch aufzuklären, ob es überhaupt ein Zufall war, dass ausgerechnet dieser Mitarbeiter gerade für den BVT-Ausschuss eingesetzt wurde. Grundsätzlich zeige der skandalöse Vorfall, dass die Privatisierung von öffentlichen Sicherheitsaufgaben der falsche Weg sei, befand Krainer. “Es muss klar sein, dass in solch hochsensiblen Bereichen der öffentlichen Sicherheit – wie es der BVT-Untersuchungsausschuss ist – in Zukunft kein Fremdpersonal mehr eingesetzt werden darf.”

Die “Kronen Zeitung” berichtete indes in ihrer Samstag-Ausgabe von neuen Details rund um die Ermittlungen gegen BVT-Beamte wegen eines syrischen Generals, der 2015 in Österreich Asyl bekam, dem aber Folter vorgeworfen wird. Khalid H. hatte laut einem Bericht des “Kurier” vor drei Wochen in seiner Erstbefragung angegeben, dass er schon in Frankreich Asyl beantragt habe und als General des syrischen Militärgeheimdienstes tätig gewesen sei. Dennoch habe das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) kein Konsultationsverfahren mit Frankreich geführt, zudem hätten BVT-Beamte “auffällig oft” Beamte des BFA in diesem Asylfall kontaktiert, so die Staatsanwaltschaft.