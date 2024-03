Karajan-Preis bei Osterfestspielen an drei Sängerinnen

Der seit 2017 vergebene Herbert-von-Karajan-Preis geht heuer im Rahmen der Osterfestspiele Salzburg an die Sopranistinnen Lise Davidsen und Masabane Cecilia Rangwanasha sowie an die Mezzo-Sopranistin Eve-Maud Hubeaux. Der Preis wird seit dem Vorjahr an drei herausragende Künstlerinnen oder Künstler der Bereiche Oper, Konzert oder Tanz vergeben und ist mit jeweils 16.000 Euro dotiert. Die Verleihung erfolgt am 25. März im Anschluss an das Chorkonzert der Osterfestspiele.

Die Norwegerin Lise Davidsen trat bereits an der Metropolitan Opera, der Opéra national de Paris und anderen Opernhäuser auf. Ihr Salzburg-Debüt gibt sie am 28. März bei einem Liederabend zusammen mit Freddie De Tommaso, die beiden werden Arien und Lieder von Wagner, Verdi, Strauss und anderen singen.

Die südafrikanische Sopranistin Masabane Cecilia Rangwanasha gehört zu den BBC Radio 3 New Generation Artists und hat 2021 den Song Price bei der BBC Cardiff Singer of the World Competition gewonnen. Heuer wird sie beim Osterfestival in Salzburg im Chorkonzert - Verdis Messa da Requiem - den Sopranpart übernehmen.

Die in Genf geborene Eve-Maud Hubeaux kann bereits auf Auftritte als Amneris in "Aida" bei den Salzburger Festspielen oder als Carmen am Théatre de la Monnaie Bruxelles zurückblicken. Bei den Osterfestspielen 2024 gibt sie ihr Debüt als Laura in der Oper "La Gioconda".

Der Herbert-von Karajan-Preis wurde von Karajans Witwe Eliette zum 50-Jahr-Jubiläum der Osterfestspiele ins Leben gerufen und war mit 50.000 Euro dotiert, vergeben wurde er jedes Jahr an eine herausragende Künstlerin oder einen herausragenden Künstler. Seit dem Vorjahr wird er an drei Personen mit jeweils 16.000 Euro vergeben.