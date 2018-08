Kapitalaufstockung: Land gewährt Hypo "nur" 59 Millionen Euro

Wesentlich niedriger als erhofft dürfte die Eigenkapital-Aufstockung der Hypo Vorarlberg sein. Von den verlangten 100 Millionen Euro will das Land Vorarlberg als Mehrheitseigentümer laut ORF Vorarlberg nämlich nur 59 Millionen Euro lockermachen.

Das Land will die Kapitalaufstockung budgetneutral halten. Das sei auch gelungen, sagt der Leiter der Vermögensverwaltung Karl Fenkart. Es soll kein “neues” Geld in die ohnehin schon gewinnbringende Bank fließen, sondern das vorhandene Geld soll als Eigenkapital gesetzlich anrechenbar werden. Deshalb werden Anteilsscheine und Anleihen des Landes in Aktien umgeformt.