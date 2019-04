Kapitän Ulmer verlängerte bei Salzburg bis 2022

Kapitän Andreas Ulmer hat seinen Vertrag beim österreichischen Fußball-Meister Red Bull Salzburg einmal mehr vorzeitig verlängert. Wie der Verein am Freitag mitteilte, unterschrieb der 33-jährige Außenverteidiger und aktuelle ÖFB-Teamspieler bis Sommer 2022. Der bisherige Kontrakt wäre mit Sommer 2020 ausgelaufen.

Ulmer hat seit seinem Wechsel von Ried im Jänner 2009 für Salzburg 400 Pflichtspiele absolviert und mit den Roten Bullen acht Meister- und fünf Cuptitel gewonnen. “Es fühlt sich für mich gar nicht so an, dass es schon mehr als zehn Jahre sind, die ich beim FC Red Bull Salzburg bin”, erklärte Ulmer in einer Aussendung des Clubs.