Kapfenberg in 2. Liga weiter im Hoch, Horn im Tief

SV Horn hat seinen Negativlauf in der 2. Fußball-Bundesliga auch am Freitag nicht beenden können. Die beste Mannschaft der Hinrunde verlor das Heimspiel gegen die Young Violets Austria Wien mit 1:2 (1:0) und ist bereits seit sechs Spielen sieglos. Der Kapfenberger SV verließ mit einem 3:0 (0:0) gegen die Vienna erstmals in dieser Saison die Abstiegsplätze.

Die Rapid-Talente holten mit einem 2:1 (1:0) gegen Vorwärts Steyr erstmals seit eineinhalb Monaten wieder drei Punkte. Amstetten deklassierte zu Hause Sturm Graz II mit 5:0 (2:0), der FAC gewann gegen Liefering mit 3:1 (1:1). Tabellenführer SKN St. Pölten kann im Abendspiel (20.30 Uhr) gegen die Admira die Tabellenführung zumindest für einen Tag auf vier Punkte ausbauen. Verfolger Blau Weiß Linz empfängt am Samstag (14.30) Dornbirn, der dritte Aufstiegsanwärter GAK gastiert am Sonntag (10.30) in Lafnitz.

Horn ging durch Albin Gashi (7.) in Führung, die Young Violets schafften aber kurz nach der Pause die Wende. In der 50. Minute wurde Horn-Verteidiger Pascal Macher nach einem Handspiel im Strafraum ausgeschlossen, Ibrahima Drame verwertete den folgenden Elfmeter. Florian Kopp brachte die jungen Austrianer per Kopf in Führung (59.). Die Young Violets brachten den knappen Vorsprung trotz Gelb-Rot für Niels Hahn (61.) über die Zeit und gaben mit dem dritten Sieg in den jüngsten vier Runden die Rote Laterne an Steyr ab.

Mit Kapfenberg gewann auch ein zweiter Verein aus dem Tabellenkeller. Der KSV siegte dank Treffer von Mark Grosse (48.), Christoph Pichorner per Elfmeter (74.) und Luis Vasquez (88.) und ist bereits seit sechs Spielen ungeschlagen.

In Amstetten waren die Sturm-Amateure zu Beginn die bessere Mannschaft, in Führung ging aber der Gastgeber. Thomas Mayer schloss den ersten Angriff der Heimischen erfolgreich ab (5.). Danach wurde es das Spiel des Stefan Feiertag, der einen Triplepack erzielte (42., 71., 77.). Dominik Starkl (89.) setzte den Schlusspunkt. Die jungen Grazer rutschten nach der dritten Niederlage hintereinander auf einen Abstiegsplatz zurück. 89.

Liefering lag in Floridsdorf durch ein Kopfballtor von Zeteny Jano (27.) voran, musste kurz vor der Pause aber zwei Rückschläge einstecken. Eren Keles gelang der Ausgleich (41.), Mohammad Sadeqi kassierte Gelb-Rot (44.). In Überzahl ging der FAC durch einen Elfmeter von Vice Miljanovic (52.) in Führung, Christopher Krohn (79.) machte alles klar.

Die jungen Rapidler beendeten gegen Steyr früh die drei Spiele währende Torflaute. Furkan Dursun setzte sich im Strafraum durch und schoss zum 1:0 ein (9.). Philipp Wydra erhöhte auf 2:0 (75.), Tobias Pellegrini (82.) ließ die Steyrer aber wieder hoffen. Am ersten Sieg der Rapidler nach zuletzt fünf Spielen ohne vollen Erfolg änderte sich aber nichts mehr.