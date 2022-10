Kanzlersprecher und Agentur-Chef im U-Ausschuss

Im ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss werden am Donnerstag unter anderem Kanzler-Sprecher Daniel Kosak und der Geschäftsführer einer Agentur befragt, die sowohl für die ÖVP als auch für Ministerien tätig war. Die Oppositionsparteien und die Grünen vermuten, dass dabei unter anderem mit Regierungsaufträgen für Inserate eigentlich Wahlkampfaktivitäten der ÖVP finanziert wurden. Keinen Erkenntnisgewinn erwartet sich die ÖVP.

Der Ausschusstag werde lediglich "more of the same" bringen, glaubt ÖVP-Fraktionsführer Andreas Hanger, der einmal mehr Skandalisierungsversuche durch die anderen Fraktionen kritisierte. Weder habe es Kick-back-Zahlungen gegeben, noch seien Inserate illegal vergeben worden. Stets sei den "klaren Richtlinien" für die Vergabe entsprochen worden, so Hanger.