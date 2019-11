Kanzlerin Bierlein misst Kinderrechten hohe Bedeutung bei

Vor 30 Jahren, am 20. November 1989, ist die UNO-Kinderrechtskonvention verabschiedet worden. Aus diesem Anlass machte die österreichische Bundesregierung am Mittwoch auf die zentrale Bedeutung der Kinderrechte aufmerksam. Den Rechten von Kindern und Jugendlichen komme "juristisch und moralisch" ein hoher Stellenwert zu, sagte Kanzlerin Brigitte Bierlein.

"Kinder sind unsere Zukunft", betonte die Übergangskanzlerin per Aussendung. Ihr Anspruch auf besonderen Schutz sei nicht ohne Grund mehrfach im österreichischen Recht verankert. Bierlein sieht es als gesamtgesellschaftlichen Auftrag, das Bewusstsein für Kinderrechte weiterhin zu schärfen, sagte sie am Internationalen Tag der Kinderrechte.

Familienministerin Ines Stilling schloss sich den Forderungen an. Ziel müsse es bleiben, in Richtung einer noch kinderfreundlicheren Gesellschaft zu arbeiten, sagte sie - auch wenn die UNO-Kinderrechtskonvention schon viel geleistet habe, denn: "Die Kinderrechtekonvention gilt statistisch als der erfolgreichste Völkerrechtsvertrag aller Zeiten", so Stilling.