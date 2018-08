Kanadischer Polizist fand toten Landsmann in Bayern

Ein kanadischer Polizist hat in einem abgelegenen Bergmassiv in Bayern einen seit Wochen verschollenen Landsmann auf eigene Faust gesucht und am Ende dessen Leiche gefunden. Der 32-Jährige war am 2. August allein zu einer Alpenüberquerung aufgebrochen und spurlos verschwunden. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Mann vom geplanten Weg abgekommen und bis zu 100 Meter in die Tiefe gestürzt sein.

Der Leichnam lag verdeckt in einem felsigen Terrain unterhalb der rund 1.700 Meter hohen Achselköpfe im Brauneck-Gebiet (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen). Die Alpine Einsatzgruppe der Polizei und die Bergwacht hatten vergeblich mehrere Tage lang das Gelände durchkämmt. Die Suche wurde am 17. August offiziell eingestellt. Ein Bekannter der Familie des Vermissten, ein kanadischer Polizeibergführer, setzte daraufhin die Suchaktion fort. Er entdeckte den Toten am Sonntagmorgen.

Eine Untersuchung in der Rechtsmedizin soll die genaue Todesursache klären. Fremdverschulden schlossen die Beamten aus.