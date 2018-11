Kanadierin beim Wandern in Tirol tödlich verunglückt

Eine 55-jährige Kanadierin ist am Freitag bei einer Wanderung im Tiroler Zillertal tödlich verunglückt. Wie die Polizei berichtete, war die Frau alleine zu einer Tour von Lanersbach über die Höllensteinhütte nach Finkenberg aufgebrochen. Als sie gegen 19.30 Uhr nicht in ihre Unterkunft zurückgekehrt war, verständigten Bekannte die Polizei. Samstagfrüh wurde schließlich ihre Leiche gefunden.

Die Frau war gemeinsam mit einer 13-köpfigen kanadischen Gruppe ins Zillertal gereist. Am Freitag gegen 7.30 Uhr brach sie alleine zu der Wanderung auf. Da sie als erfahren und verlässlich galt, erstatteten die übrigen Mitglieder der Reisegruppe eine Vermisstenanzeige, als die Kanadierin am Abend immer noch nicht in die Unterkunft zurückgekehrt war.