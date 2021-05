Überragender Warner-Start in den Götzis-Zehnkampf

Für Leichtathletik-Star Damian Warner liegt beim Mehrkampfmeeting in Götzis der 9.000er absolut in Reichweite. Der Kanadier führt zur Halbzeit des Zehnkampfes mit 4.743 Punkten und damit 322 Zählern Vorsprung auf seinen Landsmann Pierce Lepage (4.421), der Weißrusse Witali Schuk ist Dritter (4.279). Im Siebenkampf liegt die US-Amerikanerin Annie Kunz voran, 500 Zuschauer waren zugelassen.

Noch nie zuvor in der Geschichte hat - bei regulären Windverhältnissen - ein Zehnkämpfer einen besseren ersten Tag absolviert als der fünffache Götzis-Sieger Warner am Samstag im Mösle-Stadion. "Das war mein bester erster Tag jemals, ich kann mich nicht beschweren. Alles hat gut geklappt", sagte der 31-Jährige.

Im Kugelstoßen ließ der 31-jährige Warner mit 14,31 m etwas an Punkten liegen, den Disziplinsieg holte sich Schuk mit 16,86. Mit 2,09 m egalisierte Warner im Hochsprung seine persönliche Bestleistung, er wurde damit hinter dem höhengleichen Belgier Thomas van der Plaetsen Zweiter. Die 400 m gingen an Lepage in 47,65, Warmer kam auf 47,90. Am Sonntag warten noch 110 m Hürden, Diskus, Stabhochsprung, Speer und die 1.500 m.