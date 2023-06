Trudeau zu Besuch in Kiew

Kanadas Ministerpräsident Trudeau zu Besuch in Kiew

Der kanadische Ministerpräsident Justin Trudeau hat am Samstag Kiew besucht, um seine Unterstützung für die Ukraine zu demonstrieren. Bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sicherte Trudeau der Ukraine weitere 500 Millionen kanadischer Dollar (348,14 Mio. Euro) an militärischer Unterstützung zu. An einer Gedenkstätte im Zentrum Kiews ehrte er die ukrainischen Soldaten, die seit 2014 im Kampf getötet wurden.

Der überraschende Besuch, bei dem auch die stellvertretende Regierungschefin Chrystia Freeland teilnahm, wurde unter einer strengen Nachrichtensperre geplant, wie die Nachrichtenagentur Ukrinform berichtete. Ottawa gilt als einer der größten Unterstützer Kiews bei der Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg und hat der Ukraine unter anderem auch Panzer vom Typ Leopard übergeben. Trudeau selbst war bereits im Mai 2022 in der ukrainischen Hauptstadt. Damals besuchte er auch den stark zerstörten Vorort Irpin.