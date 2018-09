Kanada und USA verhandeln erneut wegen NAFTA

Kanadas Außenministerin Chrystia Freeland trifft am Dienstag in Washington mit US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer zu einer weiteren Verhandlungsrunde zur Verlängerung des NAFTA-Handelsabkommens zusammen. Nach mehr als einem Jahr Verhandlungen versuchen Kanada und die USA immer noch, die Differenzen über das nordamerikanische Freihandelsabkommen NAFTA, zu dem auch Mexiko gehört, beizulegen.

Freeland verbrachte letzte Woche drei Tage in Washington und sagte am Freitag, dass sie und Lighthizer in einigen Bereichen sehr gute Fortschritte machten. Ein Abschluss sei aber weiter außer Reichweite geblieben.