Kanada ruft Indien zu Kooperation bei Mordermittlungen auf

Nach der Ermordung eines Sikh-Separatisten auf kanadischem Boden, für die Kanada Indien verantwortlich macht, hat Premierminister Justin Trudeau die indischen Behörden bei den Ermittlungen zur Zusammenarbeit aufgerufen. "Wir fordern die indische Regierung auf, mit uns zusammenzuarbeiten, um die Wahrheit aufzudecken und Rechenschaft zu ermöglichen", sagte Trudeau am Donnerstag (Ortszeit) am Rande der UNO-Vollversammlung in New York.

Welche Beweise ihn am Montag zu der Vermutung geführt hatten, dass Neu-Delhi in die Ermordung des kanadischen Staatsbürgers Hardeep Singh Nijjar verwickelt sei, sagte Trudeau nicht. Die Vorwürfe hatten einen heftigen diplomatischen Streit ausgelöst. Die indische Regierung bezeichnete die Anschuldigungen als "absurd", dementierte "jegliche Gewaltakte in Kanada" und stellte die Bearbeitung von Visaanträgen in Kanada "vorübergehend" ein.

Trudeau betonte am Donnerstag, dass seine Regierung "nicht versucht, Probleme zu provozieren". Indien sei ein Land, "das immer wichtiger wird und mit dem wir zusammenarbeiten müssen", fuhr er fort, verwies jedoch gleichzeitig auf die Bedeutung der Rechtsstaatlichkeit und des Schutzes kanadischer Staatsbürger.

Nijjar, der sich für die Errichtung eines unabhängigen Sikh-Staates in Indien eingesetzt hatte, war im Juni erschossen auf dem Parkplatz eines Tempels in der kanadischen Provinz British Columbia aufgefunden worden. Am Montag wies die kanadische Regierung einen indischen Diplomaten aus, der dem Außenministerium in Ottawa zufolge einer Verbindung mit dem Mordanschlag verdächtigt wird. Das indische Außenministerium wies am Dienstag zurück, in den Tod von Nijjar verwickelt zu sein.