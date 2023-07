Kampfstarker Misolic erreicht Båstad-Viertelfinale

Der Kitzbühel-Finalist des Vorjahres, Filip Misolic, hat am Mittwoch nach einer Aufholjagd doch noch das Viertelfinale des ATP-250-Turniers in Båstad erreicht. Der 21-jährige Steirer gewann das Duell zweier Qualifikanten gegen den Tschechen Jozef Kovalik nach exakt 2:30 Stunden mit 4:6,7:6(4),6:4 und hatte dabei ein 1:4 im dritten Satz gedreht. Nächster Gegner ist nun ein Italiener: der als Nummer drei gesetzte Lorenzo Musetti oder Matteo Arnaldi.

Danach atmete der 21-jährige Grazer zunächst etwas durch, was Kovalik zum schnellen Break zum 2:0 bzw. die 3:0-Führung nützte. Bei 1:4 mit dem Rücken zur Wand gelang Misolic aber das wichtige Rebreak zum 3:4 und der Ausgleich. Ein weiteres Break zum 5:4 und ein darauffolgendes Zu-Null-Aufschlag-Spiel besiegelte den zweiten Viertelfinaleinzug auf der Tour für Misolic nach Kitzbühel 2022. Dort hatte er vor knapp einem Jahr sein ATP-Tour-Debüt gefeiert.

Misolic wird sich nun im Ranking wieder in die Top 130 schieben. Er hat damit auch seinem engeren Landsmann etwas vorgelegt: Österreichs Nummer eins, Sebastian Ofner, könnte mit einem Achtelfinalsieg am Donnerstag über Bernabe Zapata Miralles (ESP) schon an den Top 50 kratzen.