Kampf gegen globale Luftverschmutzung: 100 Km Trail Run in 24 Stunden

Am Samstag hat sich Bergläufer Jodok Dietrich ein ambitioniertes Ziel gesetzt: Bei der Patagonia "Running Up For Air"-Challenge absolviert er innert eines Tages eine Extremdistanz und sammelt für die Umwelt.

"Running Up For Air"-Challenge

Trailrunner aus der ganzen Welt beteiligen sich an diesem Samstag an der

Patagonia "Running Up For Air"-Challenge und sammeln via Crowdfunding Spenden für den Kampf gegen die Luftverschmutzung. Einer davon ist Jodok Dietrich, der auch mit seiner Laufleistung auf ein Thema aufmerksam machen möchte, das uns alle angeht. Im VOL.AT-Videointerview spricht der zweifache Vater über den Trailrunning-Sport, seine Vorbereitungen und wieso ihm dieses Projekt so am Herzen liegt. Wer den jungen Familienvater im Kampf für eine bessere Zukunft unterstützen möchte, kann dies unter folgendem Link tun: https://www.patagonia-rufa.com/fundraiser/jodokdietrich.